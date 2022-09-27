Известен главный судья дерби «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед»

На официальном сайте Английской премьер-лиги представлены судейские назначения на матчи девятого тура. Центральный поединок между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. За систему ВАР буде отвечать еще один известный рефери – Пол Тирни.

Дерби Манчестера состоится на стадионе «Этихад» в воскресенье, 2 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Перед этой встречей подопечные Хосепа Гвардиолы занимают второе место в турнирной таблице, а «красные дьяволы» располагаются на пятой строчке.