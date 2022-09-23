Саутгейт хочет взбодрить Магуайра, выпустив его в основе на матч с Италией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт хочет поддержать своего подопечного Гарри Магуайра, у которого возникли проблемы с игровым временем в «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, защитник выйдет в основе на матч Лиги наций с Италией.

Напомним, Магуайр потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» после первых двух туров Английской премьер-лиги, где «красные дьяволы» проиграли «Брайтону» и «Брентфорду», пропустив 6 голов от обеих команд.

Магуайр является игроком сборной Англии с 2017 года. На чемпионате мира в России футболист был основным защитником «трёх львов» и помог команде дойти до полуфинала.