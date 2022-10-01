Тен Хаг рассказал, за счёт чего «МЮ» может победить «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с журналистами в преддверии поединка с «Манчестер Сити» в рамках девятого тура Английской премьер-лиги.

«МЮ» будет играть не против Эрлинга Холанна, а против «Манчестер Сити». Если покажем командную игру, то сможем одержать победу. Мы уверены в своих силах», - передает слова голландского специалиста manchestereveningnews.

Матч «Манчестер Сити» - «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 2 октября, на стадион «Этихад». Перед дерби «горожане» идут на втором месте в таблице, а «красные дьяволы» занимают пятую строчку.