Гвардиола: «Арсенал» до сих пор лучше «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о старте своего коллектива в текущем сезоне Английской премьер-лиги.

«В Премьер-лиге и в Лиге чемпионов на данный момент мы находимся в позиции, о которой можно только мечтать. Однако есть команда, которая была лучше. Это реальность. На самом деле, «Арсенал» до сих пор лучше нас», – заявил один из лучших специалистов мирового футбола, чьи слова приводит Goal. По словам Гвардиолы, его подопечные будут сражаться за то, чтобы оказаться на первом месте в таблице АПЛ.

После восьми туров «Манчестер Сити» набрал 20 баллов, но у «Арсенала» на одно очко больше. Команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги.