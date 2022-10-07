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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Арсенал» до сих пор лучше «Манчестер Сити»

07 Октября 2022 • 23:14 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о старте своего коллектива в текущем сезоне Английской премьер-лиги.

«В Премьер-лиге и в Лиге чемпионов на данный момент мы находимся в позиции, о которой можно только мечтать. Однако есть команда, которая была лучше. Это реальность. На самом деле, «Арсенал» до сих пор лучше нас», – заявил один из лучших специалистов мирового футбола, чьи слова приводит Goal. По словам Гвардиолы, его подопечные будут сражаться за то, чтобы оказаться на первом месте в таблице АПЛ.

После восьми туров «Манчестер Сити» набрал 20 баллов, но у «Арсенала» на одно очко больше. Команда Микеля Артеты возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Хосеп Гвардиола
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