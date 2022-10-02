«Манчестер Сити» с теннисным счетом разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

«Манчестер Сити» Гвардиолы сумел разгромно победить «Манчестер Юнайтед» Тен Хага, одолев соперника со счетом 6:3. По хет-трику в составе хозяев оформили Холанн и Фоден, а у гостей дублем отметился Марсьяль.

Коллектив Хосепа Гвардиолы пока слишком далек от своего идеала. Меж тем, в семи встречах чемпионата Англии «Манчестер Сити» смог набрать 17 турнирных баллов. В предыдущем туре «горожане» смогли добыть три очка. На выезде коллектив сегодняшних хозяев сумел разгромить «Вулверхэмптон» со счетом 3:0. Стоит отметить, что пока манчестерцы идут на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лондонского «Арсенала» уже на 4 очка. Правда, свой матч «канониры» в этом туре уже сыграли, сумев в рамках столичного дерби уверенно переиграть «Тоттенхэм» со счетом 3:1.

Что же касается «Манчестер Юнайтед», то «красные дьяволы» в этом сезоне выступают крайне нестабильно. Правда, после неудачного старта ей удалось выиграть четыре встречи кряду. Перед этой встречей у «красных дьяволов» имеется в активе 12 очков и разница забитых и пропущенных голов 8:8. В двух последних встречах манчестерцы смогли обыграть «Лестер» и «Арсенал». Очевидно, что команда пребывает в хорошей форме, но способна ли она навязать борьбу своему извечному противнику?

Встреча в Манчестере началась стремительно, и уже на второй минуте встречи Грилиш заработал для своего соперника карточку желтого цвета, успешно нырнув под его подкат. Не прошло и пары мгновений, как «Сити» мог открыть счет в матче, но после скидки от Холанна не смогли поразить цель сразу два игрока горожан. Правда, на 8-й минуте «Сити» все же открыл счет в матче. Бернарду Силва выполнил прострельный пас в штрафную «Юнайтед», и Фоден откликнулся на этот пас, переправив сферу в сетку – 1:0.

Немного погодя Гюндоган был близок к тому, чтобы переправить сферу в сетку после розыгрыша штрафного, однако отправил снаряд в «крестовину», идеально обведя «стенку» соперника. Маласиа в середине первого тайма за снос Фодена был наказан карточкой желтого цвета. А вторая половина первого игрового отрезка обернулась для «Юнайтед» в настоящий кошмар. Сначала Холанн после подачи с левого края среагировал ударом головой по рамке соперника. Маласиа пытался выбить сферу из пустых ворот, но сделал это уже в тот момент, когда находился за «ленточкой» - 2:0.

Уже на 37-й минуте игры Холанн сумел оформить дубль. Де Брёйне отдал передачу на Эрлинга из центра на левую штангу, куда успел забежать норвежец и переправил снаряд в сетку ворот противника, оформив дубль – 3:0. Ближе к концу игрового отрезка в составах соперников произошли вынужденные замены. У «Сити» на поле вместо Уокера появился Гомес, а в составе «Юнайтед» вместо Варана вышел Линделёф. А под занавес игрового отрезка оформил свой дубль и Фоден, который успел к прострелу Холанна с левого края, и в подкате отправил сферу в сетку – 4:0. Второй тайм в подобной ситуации мог остаться только формальностью для подопечных Тен Хага.

В перерыве в составе «Юнайтед» произошла вторая замена, и на поле вышел вместо Маласии Шоу. Гостям же все-таки удалось размочить счет на табло. Антони с дальней дистанции пробил по воротам соперника, и мяч влетел в сетку, не стал добычей Эдерсона – 4:1. Тен Хаг пошел ва-банк, выпустив на поле Марсьяля и Каземиро, но оставив на лавке Роналду. Однако на первых порах замены не принесли своих дивидендов. Холанн сумел подключиться к атаке своей команды и замкнул прострел от Гомеса – 5:1.

Неугомонные игроки «Сити» продолжали бежать вперед, и в результате очередного прострела от Холанна в нужное время, в нужном месте оказался уже Фоден, который оформил хет-трик в рамку соперника, как и Холанн – 6:1. После этого гола в составе «Юнайтед» на поле вышел Фред, а у хозяев появились Альварес, Палмер и Лапорт. Сам же выход Марсьяля увенчался для «красных» дьяволов» успехом, ведь он успел оформить дубль. Сначала он после прострела от Шоу замкнул атаку своей команды, «рыбкой» переправив сферу в сетку, после чего смог перед финальным свистком установить итоговую победу «Манчестер Сити» со счетом 6:3.