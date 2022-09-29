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Холанн рассказал, как Гвардиола повлиял на его решение перейти в «Манчестер Сити»

29 Сентября 2022 • 21:09 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн восхищается главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Я никогда не переходил в какой-либо клуб только из-за тренера, но в случае с Пепом Гвардиолой данный аспект был очень важен, – рассказывает 22-летний норвежец в интервью TimesSport. – Я считаю его лучшим тренером в мировом футболе», – заявил игрок.

Эрлинг Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» после завершения сезона 2021/22. Цена вопроса составила порядка 60 млн евро без учёта бонусных надбавок.

В первых десяти матчах за «Манчестер Сити» Холанн забил 14 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Эрлинг Холанн
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