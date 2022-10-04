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Далот может стать игроком «Барселоны» слухи

04 Октября 2022 • 13:20 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может стать игроком «Барселоны» уже в следующем сезоне.

По информации Sport.es, руководство каталонского клуба рассматривает португальца как игрока для усиления позиции правого защитника. Недавно появилась информация о том, что услугами игрока «красных дьяволов» заинтересованы пять топовых коллективов европейского футбола.

Напомним, что за «Манчестер Юнайтед» Далот выступает с 2018 года, перейдя из «Порту». В текущем сезоне Диогу стал основным футболистом в схемах Эрика тен Хага, проведя девять матчей в рамках всех состязаний.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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