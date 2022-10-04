Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот может стать игроком «Барселоны» уже в следующем сезоне.

По информации Sport.es, руководство каталонского клуба рассматривает португальца как игрока для усиления позиции правого защитника. Недавно появилась информация о том, что услугами игрока «красных дьяволов» заинтересованы пять топовых коллективов европейского футбола.

Напомним, что за «Манчестер Юнайтед» Далот выступает с 2018 года, перейдя из «Порту». В текущем сезоне Диогу стал основным футболистом в схемах Эрика тен Хага, проведя девять матчей в рамках всех состязаний.

