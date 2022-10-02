​Роналду в запасе: «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на дерби

В главном матче воскресенья в Английской премьер-лиге сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола решил включить в состав на дерби таких игроков: Эдерсон, Уокер, Аке, Акаджи, Канселу, Гюндоган, де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Фоден, Холанн.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, решил выпустить на поле следующих исполнителей: Де Хеа, Далот, Мартинес, Варан, Маласиа, Мактоминай, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Антони, Рэшфорд.

Криштиану Роналду начнёт игру на скамейке запасных.

Дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 16:00. Не пропустите текстовую трансляцию.