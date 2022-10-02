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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду в запасе: «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на дерби

02 Октября 2022 • 15:12 Комментировать (2)
Манчестер Сити
1:0
Манчестер Юнайтед
1 1.40 X 5.60 2 7.30
1-й тайм

В главном матче воскресенья в Английской премьер-лиге сразятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола решил включить в состав на дерби таких игроков: Эдерсон, Уокер, Аке, Акаджи, Канселу, Гюндоган, де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Фоден, Холанн.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, решил выпустить на поле следующих исполнителей: Де Хеа, Далот, Мартинес, Варан, Маласиа, Мактоминай, Фернандеш, Эриксен, Санчо, Антони, Рэшфорд.

Криштиану Роналду начнёт игру на скамейке запасных.

Дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 16:00. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Vova52
02 Октября 2022 в 15:53
Axaxaaax luchshii opyat@ trusi protiraet na skam@e ....Eto k luchshemu MU sigraet polnim sostavom ..
ARTUR
02 Октября 2022 в 15:19
Очень хорошо ,можно будет тогда матч посмотреть ))
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Идет 26 минута Манчестер Сити 1:0 Манчестер Юнайтед 1.41 5.40 7.00
02.10  18:30 Лидс ... Астон Вилла 2.65 3.45 2.65
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