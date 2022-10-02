​Фоден: «С первых минут мы показали решимость»

«Манчестер Сити» не испытал серьёзных трудностей в воскресном дерби против «Манчестер Юнайтед». Да, команда Хосепа Гвардиолы пропустила дома трижды, но зато она смогла забить сразу шесть раз. По хет-трику на свои счета записали Эрлинг Холанн и Фил Фоден.

«Будучи болельщиком «Манчестер Сити», я мечтал играть в дерби, и эта мечта сбылась. Приятно быть частью это команды. С первых минут матча мы показали решимость. Мы реализовали свои шансы», - сказал Фоден в интервью Sky Sports вскоре после финального свистка.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 5 октября – против «Копенгагена» в Лиге чемпионов.