Роналду попал в число игроков АПЛ с самым резким падением трансферной стоимости

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вновь «подешевел».

Авторитетный портал Transfermarkt обновил актуальную стоимость футболистов, выступающих в Английской премьер-лиге. Самым дорогостоящим представителем чемпионата остался Эрлинг Холанн – 150 млн евро. В рейтинге игроков с самым резким падением стоимости лидирует защитник «Лестера» Чаглар Сёюджю, подешевевший на 12 млн евро. Трансферная цена 37-летнего Роналду снизилась на 10 млн евро (до 20 млн) – второй показатель в лиге и самая низкая отметка в карьере звёздного португальца за последние 18 лет.

Напомним, что пиковая трансферная стоимость Роналду была зафиксирована в 2014 году – 120 млн евро.