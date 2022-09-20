Фернандеш рассказал об излишней критике его игры

Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что об излишней критике его игры по сравнению с другими футболистами АПЛ.

В качестве примера полузащитник «красных дьяволов» привёл уже бывшего вингера «Арсенала» Николя Пепе. «У него было несколько плохих матчей, и все говорили: „Ему всё ещё нужно адаптироваться“, но когда происходит плохая игра у меня, то это было потому, что я не был на ней сосредоточен», — цитирует плеймейкера The Athletic.

Напомним, что Бруну перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в начале 2020 года, быстро став одной из главных звёзд на «Олд Траффорд». В текущем розыгрыше АПЛ полузащитник отметился одним забитым мячом в шести поединках.

