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Кассано считает, что Роналду пора завершить карьеру

28 Сентября 2022 • 17:20 Комментировать
Манчестер Сити
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Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Бывший игрок итальянской национальной команды Антонио Кассано считает, что Криштиану Роналду пора завершить карьеру футболиста.

«На таком этапе карьеры Криштиану должен понять, что если ты не можешь достигнуть определенного уровня, то пора прикрыть лавку. Он выиграл всё, он феноменален. Остановись или ты будешь постоянно выходить с замены», – цитирует бывшего форварда «Реала», «Милана» и «Интера» Cabine Desportiva.

Напомним, что Роналду в текущем сезоне забил только один мяч во всех турнирах. В восьми играх в рамках всех состязаний португалец только трижды выходил в основном составе.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Антонио Кассано
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