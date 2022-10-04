Холанн – о де Брёйне: «У нас потрясающая связка»

Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о партнёрстве с полузащитником «горожан» Кевином де Брёйне.

«У нас потрясающая связка. Это невероятно, как мы находим друг друга. Я в коллективе всего два месяца, но, между нами уже есть химия», – приводит слова норвежского форварда официальный сайт клуба.

После переезда в Манчестер Холанн стал автором 17 забитых мячей в 11 встречах во всех турнирах. В последнем дерби против «МЮ» бельгийский плеймейкер сделал ассисты на два из трёх голов Эрлинга.

