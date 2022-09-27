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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн уговаривает Беллингема перейти в «Манчестер Сити»

27 Сентября 2022 • 16:01 Комментировать
Кёльн
...
Боруссия Д
1 3.20 X 4.00 2 2.05
01.10 16:30

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл беседу со своим бывшим партнёром по дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом на тему возможного перехода английского футболиста в «Манчестер Сити», сообщает журналист Бен Джейкобс.

Ранее сообщалось, что помимо «горожан», интерес к 19-летнему полузащитнику также проявляют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Однако сам футболист намерен отказаться от предложений клубов АПЛ, чтобы перейти в мадридский «Реал».

Действующий контракт Беллингема с немецким клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 90 миллионов евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Джуд Беллингем
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