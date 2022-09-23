Марез: «Определённо хочу завершить карьеру в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез признался, что хочет завершить профессиональную карьеру в стане «горожан». Напомним, летом 31-летний полузащитник продлил контракт с командой Хосепа Гвардиолы до 2025 года.

«Я определённо хочу завершить карьеру в «Манчестер Сити» и играть настолько долго, насколько смогу. Я считаю, что могу выступать ещё долго. Посмотрим, что случится в будущем. Я не знаю. Я до сих пор думаю. Люблю футбол, поэтому решение будет непростым», – заявил Марез в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, Марез присоединился к «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестера».