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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Робсон-Кану: «Игроки разных команд АПЛ звонят друг другу, пытаясь понять, как остановить Холанна»

29 Сентября 2022 • 23:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Бывший нападающий сборной Уэльса рассказал, как защитники английских команд пытаются противостоять Эрлингу Холанну.

В семи стартовых матчах Английской премьер-лиги после перехода из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити» норвежский форвард отметился 11 голами, не сумев забить только в одном матче – против «Борнмута».

«Я точно знаю, что перед матчами с «Манчестер Сити» игроки команд АПЛ звонят представителям других команд с вопросом «Как остановить Холанна?» – приводит talkSPORT слова валлийца.

В общей сложности в активе Эрлинга Холанна 14 точных ударов в 10 поединках за «горожан» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хэл Робсон-Кану Эрлинг Холанн
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