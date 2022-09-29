Робсон-Кану: «Игроки разных команд АПЛ звонят друг другу, пытаясь понять, как остановить Холанна»

Бывший нападающий сборной Уэльса рассказал, как защитники английских команд пытаются противостоять Эрлингу Холанну.

В семи стартовых матчах Английской премьер-лиги после перехода из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити» норвежский форвард отметился 11 голами, не сумев забить только в одном матче – против «Борнмута».

«Я точно знаю, что перед матчами с «Манчестер Сити» игроки команд АПЛ звонят представителям других команд с вопросом «Как остановить Холанна?» – приводит talkSPORT слова валлийца.

В общей сложности в активе Эрлинга Холанна 14 точных ударов в 10 поединках за «горожан» во всех турнирах.