​Тен Хаг объяснил провал «Манчестер Юнайтед» в дерби

«Манчестер Юнайтед» не смог составить конкуренцию «Манчестер Сити» в воскресном дерби. Уже в первом тайме команда Эрика тен Хага пропустила четыре гола. Второй тайм «красные дьяволы» выиграли, но этого не хватило даже для того, чтобы поражение не было крупным – в итоге 3:6.

«Всё очень просто – дело в отсутствии веры. Когда ты не веришь в себя на поле, ты не можешь побеждать. Для меня это стало неожиданностью. Мы не были смелыми с мячом, мы не были смелыми даже тогда, когда у нас появлялось пространство.

«Манчестер Сити» заслужил победу, но это больше следствие нашего плохого выступления. Это связано с отсутствием веры в себя - как отдельных игроков, так и команды.

После перерыва мы увидели другой «Манчестер Юнайтед». Мы были смелее и смогли забить три гола.

Сейчас мне сложно мыслить позитивно. Мы подвели своих фанатов, подвели себя, и мы очень разочарованы», - сказал тен Хаг в программе Match of the Day.