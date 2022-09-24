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«МЮ» задумывается над тем, чтобы пригласить Пикфорда

 
24 Сентября 2022 • 14:02 Комментировать
Саутгемптон
...
Эвертон
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01.10 17:00

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда на роль основного вратаря. Об этом сообщает журналист Майк Макгрет в социальных сетях.

Контракт основного голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа с командой истекает летом 2024 года. В этот же момент свободным агентом может стать Пикфорд, которому к тому времени исполнится 30 лет.

Напомним, Давид де Хеа выступает за «Манчестер Сити» с лета 2011 года, когда перешёл из мадридского «Атлетико». Футболист заменил в стане «красных дьяволов» легендарного Эдвина ван дер Сара, который завершил профессиональную карьеру по окончанию сезона-2010/11.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Джордан Пикфорд
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