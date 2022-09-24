«МЮ» задумывается над тем, чтобы пригласить Пикфорда

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда на роль основного вратаря. Об этом сообщает журналист Майк Макгрет в социальных сетях.

Контракт основного голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа с командой истекает летом 2024 года. В этот же момент свободным агентом может стать Пикфорд, которому к тому времени исполнится 30 лет.

Напомним, Давид де Хеа выступает за «Манчестер Сити» с лета 2011 года, когда перешёл из мадридского «Атлетико». Футболист заменил в стане «красных дьяволов» легендарного Эдвина ван дер Сара, который завершил профессиональную карьеру по окончанию сезона-2010/11.