Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гордон прокомментировал несостоявшийся переход в «Челси»

29 Сентября 2022 • 09:45 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Челси
1 4.40 X 3.60 2 1.82
01.10 17:00

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон прокомментировал свой несостоявшийся летний переход в лондонский «Челси». Напомним, «ириски» потребовали за молодого англичанина сумму в районе 65 миллионов евро.

«Несостоявшийся переход в «Челси»? Я нахожусь в правильном месте. Нельзя сказать, что я опустошен. Это не тот случай, когда игрок хочет отчаянно покинуть клуб», – цитирует Гордона Standard Sport.

Напомним, в новом сезоне Гордон отметился двумя голами в семи поединках за «Эвертон» в чемпионате Англии. Помимо «Челси» Энтони летом был интересен «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» в итоге отдали предпочтение Антони.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Энтони Гордон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
10:59 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои рассказал, чего хочет достичь в «Байере»
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вернётся за Луисом в январе
09:55 · Англия. Премьер-лига
Анри: «ВАР убивает радость от игры»
09:45 · Англия. Премьер-лига
Гордон прокомментировал несостоявшийся переход в «Челси»
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» выдвинул ультиматум Мойесу
09:21 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва: «Неймар - волшебник на поле»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» повесил ценник на Пулишича
08:10 · Англия. Премьер-лига
Роналду прибегнул к помощи психолога 2
07:49 · Англия. Премьер-лига
Роналду мог стать игроком «Милана», но трансферу помешал Леау 3
07:37 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на игрока с ценником 90 миллионов евро
07:14 · Англия. Премьер-лига
Сестра Роналду заступилась за Криштиану, назвав болельщиков неблагодарными
07:00 · Англия. Премьер-лига
Кассано: «Роналду не нравится мне как футболист»
06:53 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал двух игроков, которые приблизили «Арсенал» к чемпионству
02:10 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Триппьер лучше Трента? Звучит как оскорбление»
01:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет продлит контракт Бернарду Силвы, но готов продать игрока при определённом условии
Все новости
Рекомендуем