Гордон прокомментировал несостоявшийся переход в «Челси»

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон прокомментировал свой несостоявшийся летний переход в лондонский «Челси». Напомним, «ириски» потребовали за молодого англичанина сумму в районе 65 миллионов евро.

«Несостоявшийся переход в «Челси»? Я нахожусь в правильном месте. Нельзя сказать, что я опустошен. Это не тот случай, когда игрок хочет отчаянно покинуть клуб», – цитирует Гордона Standard Sport.

Напомним, в новом сезоне Гордон отметился двумя голами в семи поединках за «Эвертон» в чемпионате Англии. Помимо «Челси» Энтони летом был интересен «Манчестер Юнайтед», но «красные дьяволы» в итоге отдали предпочтение Антони.