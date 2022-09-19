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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» намерен продлить контракт с Айуоби

 
19 Сентября 2022 • 17:38 Комментировать
Саутгемптон
...
Эвертон
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01.10 17:00

Полузащитник «Эвертона» Алекс Айуоби получил предложение о новом контракте. Об этом сообщает The Athletic. Отмечается, что стороны уже ведут переговоры о продлении трудового соглашения.

Хавбек защищает цвета «Эвертона» с 2019 года, перебравшись из лондонского «Арсенала». Действующий договор Айуоби с «ирисками» истекает в конце июня 2024 года.

В нынешнем сезоне футболист отметился двумя голевыми передачами в семи встречах с учетом всех турниров.  

«Эвертон» занимает 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе семь очков после семи сыгранных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Алекс Айуоби
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САУТГЕМПТОН ЭВЕРТОН
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