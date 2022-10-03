Лэмпард отметил прогресс «Эвертона»

Рулевой «Эвертона» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о выступлении своих подопечных в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги. В последнем матче мерсисайдцы одержали победу над «Саутгемптоном» со счетом 2:1.

«Прогресс команды заметен, однако это не означает, что нужно расслабиться. Еще есть много моментов в игре, которые мы должны улучшить.

Против «Саутгемптона» команда показала хороший футбол и добыла важную победу. Это поможет нам добиваться успеха в дальнейшем», - цитирует тренера Harrow Times.

По итогам девяти туров «ириски» занимают 11-е место в таблице Премьер-лиги.