Коуди: «Было тяжело покидать «Ливерпуль»

Защитник «Эвертона» Конор Коуди признался, что в 2014 году ему было тяжело покидать «Ливерпуль». Напомним, что англичанин является воспитанником команды из красной части Мерсисайда.

«Было тяжело покидать «Ливерпуль», это решение далось мне очень непросто. Брендан Роджерс в то время был фантастическим тренером в плане того, как ко мне относился. Тогда я хотел уйти не просто так, а найти подходящий клуб, чтобы развиваться», – заявил Коуди в интервью журналисту Адаму Крафтону.

Напомним, этим летом Коуди перебрался из «Вулверхэмптона» в «Эвертон» и уже успел сыграть против «Ливерпуля» в рамках мерсисайдского дерби.