Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коуди: «Было тяжело покидать «Ливерпуль»

26 Сентября 2022 • 11:34 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
1 1.33 X 5.40 2 8.50
01.10 17:00

Защитник «Эвертона» Конор Коуди признался, что в 2014 году ему было тяжело покидать «Ливерпуль». Напомним, что англичанин является воспитанником команды из красной части Мерсисайда.

«Было тяжело покидать «Ливерпуль», это решение далось мне очень непросто. Брендан Роджерс в то время был фантастическим тренером в плане того, как ко мне относился. Тогда я хотел уйти не просто так, а найти подходящий клуб, чтобы развиваться», – заявил Коуди в интервью журналисту Адаму Крафтону.

Напомним, этим летом Коуди перебрался из «Вулверхэмптона» в «Эвертон» и уже успел сыграть против «Ливерпуля» в рамках мерсисайдского дерби.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Конор Коуди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
12:32 · Англия. Премьер-лига
Следующим летом «Манчестер Сити» не позволит Силве уйти в «Барселону» за сумму менее 80 миллионов евро
12:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует подписание 21-летнего игрока «Вильярреала»
12:14 · Англия. Премьер-лига
Пау Торрес летом мог оказаться в «МЮ», но тен Хаг выбрал Мартинеса
12:04 · Англия. Премьер-лига
Берге летом мог оказаться в «Челси»
12:03 · Англия. Премьер-лига
Кантона предложил продать 50% акций «МЮ» болельщикам
11:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может сделать предложение по Влаховичу зимой
11:44 · Англия. Премьер-лига
Кантона: «МЮ» отказался назначать меня на должность футбольного президента»
11:34 · Англия. Премьер-лига
Коуди: «Было тяжело покидать «Ливерпуль»
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» отказался подписывать Канте
11:25 · Англия. Премьер-лига
Холанн раскрыл секрет своего успеха
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «МЮ» сохраняют интерес к Дюмфрису
10:51 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор назвал лучший трансфер лета в АПЛ - это не Холанн
10:29 · Англия. Премьер-лига
Мальдини признался, что «Милан» летом мог подписать Ботмана
10:17 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Боюсь представить, каким будет Холанн через пару лет»
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нашёл замену Облаку в АПЛ
Все новости
Рекомендуем