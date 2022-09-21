Сунесс – о де Дзерби: «Он сменил 7 команд за 9 лет, если это такой хороший тренер, почему клубы не хотели его удержать?»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс сомневается в решении «Брайтона» назначить на пост главного тренера Роберто де Дзерби, который до недавних пор находился без работы после ухода из донецкого «Шахтёра».

«Он сменил 7 команд за 9 лет. Если это такой хороший тренер, почему клубы не хотели его удержать?», – цитирует Сунесса Talksport.

Напомним, что на посту главного тренера «Брайтона» де Дзерби заменил Грэма Поттера, который возглавил лондонский «Челси». После 6 матчей в Английской премьер-лиге «чайки» располагаются на 4 месте в турнирной таблице.

Де Дзерби до «Шахтёра» возглавлял в Италии «Сассуоло».