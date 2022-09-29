Агент Артура Мело: «Клопп может рассчитывать на него уже сейчас»

Агент полузащитника Артура Мело рассказал о готовности своего клиента влиться в состав «Ливерпуля».

Бразилец пополнил ряды «красных» в конце августа, перебравшись из «Ювентуса» на правах аренды с опцией выкупа, но по сей день лишь однажды появился на поле в матче первой команды.

«Артуру требовалось дополнительное время, чтобы набрать физическую форму. Кроме того, свою роль сыграли серьёзные отличия между английским и итальянским футболом. Теперь он достиг оптимальных кондиций и находится в полном распоряжении тренера. Я не сомневаюсь в способности Артура зарекомендовать себя в «Ливерпуле», – заявил представитель футболиста.