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Агент Артура Мело: «Клопп может рассчитывать на него уже сейчас»

29 Сентября 2022 • 22:19 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
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01.10 17:00

Агент полузащитника Артура Мело рассказал о готовности своего клиента влиться в состав «Ливерпуля».

Бразилец пополнил ряды «красных» в конце августа, перебравшись из «Ювентуса» на правах аренды с опцией выкупа, но по сей день лишь однажды появился на поле в матче первой команды.

«Артуру требовалось дополнительное время, чтобы набрать физическую форму. Кроме того, свою роль сыграли серьёзные отличия между английским и итальянским футболом. Теперь он достиг оптимальных кондиций и находится в полном распоряжении тренера. Я не сомневаюсь в способности Артура зарекомендовать себя в «Ливерпуле», – заявил представитель футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Артур Мело
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ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
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