«Ливерпуль» может вернуть Артура в «Ювентус» уже зимой

Полузащитник Артур Мело, арендованный «Ливерпулем» у «Ювентуса», может вернуться в Турин в ближайшие месяцы.

26-летний бразилец пополнил ряды «красных» перед закрытием летнего трансферного окна, присоединившись на правах аренды с возможностью последующего выкупа, однако на сегодняшний день отыграл за команду Юргена Клоппа только 13 минут. Согласно сведениям TMW, сотрудничество «Ливерпуля» с Артуром может завершиться гораздо раньше запланированного – уже в январе. Это произойдёт в том случае, если клуб подпишет нового полузащитника.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость хавбека в 18 млн евро. Контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года.