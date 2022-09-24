Ван Дейк: «В 21 год я не был таким же зрелым, как Тимбер»

Капитан сборной Голландии Виргил ван Дейк отметил, что его партнёр по обороне Юррьен Тимбер показывает очень зрелую игру для своего возраста. Напомним, защитника летом хотел подписать «Манчестер Юнайтед», но трансфер из амстердамского «Аякса» так и не удалось провернуть.

«В возрасте 21 года я и близко не был таким же зрелым, как Юррьен Тимбер. Я могу лишь отдать ему должное. Он невероятный профессионал и обладает огромным потенциалом», – сказал ван Дейк на пресс-конференции перед матчем со сборной Бельгии.

Напомним, ван Дейк до сих пор остаётся самым дорогим защитником в истории футбола. Зимой 2018 «Ливерпуль» заплатил за него «Саутгемптону» около 85 миллионов евро.