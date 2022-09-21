Закария: «Я слышал об интересе «Ливерпуля», но в итоге оказался в «Челси»

Полузащитник «Челси» Денис Закария прокомментировал подробности своего перехода в лондонский клуб. Напомним, что хавбек перебрался в стан «синих» на правах аренды с правом выкупа из туринского «Ювентуса».

«Я слышал об интересе «Ливерпуля» от своего агента. В любом случае, в итоге я оказался в «Челси». Томас Тухель сыграл важную роль в моём переходе. Я хотел играть под его руководством. Думаю, в Англии я буду более счастлив, чем в Турине», – цитирует Закарию Blick.

Напомним, что «Челси» по окончанию сезона может выкупить Закарию за 35 миллионов евро. До января 2022 года хавбек несколько лет выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию».