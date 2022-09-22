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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два английских клуба пристально следят за Фраттези

 
22 Сентября 2022 • 12:51 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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01.10 14:30

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези попал на радар двух клубов из Английской премьер-лиги. По информации от La Gazzetta dello Sport, за футболистом пристально следят лондонский «Тоттенхэм» и «Брайтон», который недавно возглавил бывший тренер игрока Роберто де Дзерби.

Ранее летом ходили слухи, что Фраттези может вернуться в «Рому». Сам полузащитник является воспитанником «джаллоросси», но римский клуб так и не сумел согласовать условия трансфера с «Сассуоло», хотя игрок был открыт к переходу.

В новом сезоне Фраттези забил уже два гола в 7 турах итальянской Серии А в составе «Сассуоло».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сассуоло Брайтон Давиде Фраттези
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