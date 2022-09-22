Два английских клуба пристально следят за Фраттези

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези попал на радар двух клубов из Английской премьер-лиги. По информации от La Gazzetta dello Sport, за футболистом пристально следят лондонский «Тоттенхэм» и «Брайтон», который недавно возглавил бывший тренер игрока Роберто де Дзерби.

Ранее летом ходили слухи, что Фраттези может вернуться в «Рому». Сам полузащитник является воспитанником «джаллоросси», но римский клуб так и не сумел согласовать условия трансфера с «Сассуоло», хотя игрок был открыт к переходу.

В новом сезоне Фраттези забил уже два гола в 7 турах итальянской Серии А в составе «Сассуоло».