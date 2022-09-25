Экс-игрок «Челси»: «Александер-Арнольд защищается на уровне Чемпионшипа»

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф высказался об игровых качествах футболиста «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

«Мне очень нравится, как играет этот парень, его умения в атаке. Однако при игре в обороне он показывает уровень Чемпионшипа, – цитирует француза FourFourTwo. – Его лучшие качества проявляются только в игровой системе Юргена Клоппа: когда эта модель не работает, как это происходит в нынешнем сезоне, недостатки Трента в защите сразу начинают бросаться в глаза», – заявил Лебёф.

В текущей кампании Трент Александер-Арнольд провёл девять матчей в составе «Ливерпуля», отметившись двумя забитыми мячами.