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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Челси»: «Александер-Арнольд защищается на уровне Чемпионшипа»

 
25 Сентября 2022 • 23:22 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
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01.10 17:00

Бывший защитник «Челси» Франк Лебёф высказался об игровых качествах футболиста «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

«Мне очень нравится, как играет этот парень, его умения в атаке. Однако при игре в обороне он показывает уровень Чемпионшипа, – цитирует француза FourFourTwo. – Его лучшие качества проявляются только в игровой системе Юргена Клоппа: когда эта модель не работает, как это происходит в нынешнем сезоне, недостатки Трента в защите сразу начинают бросаться в глаза», – заявил Лебёф.

В текущей кампании Трент Александер-Арнольд провёл девять матчей в составе «Ливерпуля», отметившись двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Франк Лебёф Трент Александер-Арнольд
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ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
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