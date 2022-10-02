Клопп - об игре «Ливерпуля»: «На это было ужасно смотреть»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп остался крайне недоволен игрой своих подопечных в матче против «Брайтона». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

«Итоговый результат ощущается как поражение. Мои парни способны играть намного лучше. Было ужасно наблюдать за тем, как атакующие футболисты «Брайтона» легко передвигались по полю. Мы должны были намного качественнее защищаться, чтобы избежать такого количества пропущенных мячей», - передает слова немецкого тренера The Telegraph.

После семи туров мерсисайдцы с десять набранными очками занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.