Ван Дейк: «Отправимся на чемпионат мира с уверенностью»

Центральный защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк заверил, что «оранжевые» отправятся на чемпионат мира в Катаре с полной уверенностью. Напомним, вчера команда Луи ван Галя обыграла Бельгию и выиграла свою группу в Лиге наций.

«Отправимся на чемпионат мира с полной уверенностью. Я надеюсь, этот мундиаль будет для нас особенным», – сказал ван Дейк в интервью после победы своей команды над Бельгией.

Напомним, на Евро-2020 сборная Голландии дошла до стадии ⅛ финала, где уступила Чехии. С тех пор «оранжевые» не проигрывают под руководством нового тренера Луи ван Галя.