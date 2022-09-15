Кайседо: «Челси»? Это мечта»

Полузащитник «Брайтона» Мойзес Кайседо не прочь последовать за своим бывшим тренером Грэмом Поттером в лондонский «Челси». Эквадорец признался, что мечтает выступать за «синих».

«Думаю, «Челси» – одна из лучших команд мира. Никто бы не смог отказать подобному клубу. Это мечта, оказаться в лучших командах и преуспеть там», – цитирует Кайседо издание Standard Sport.

Напомним, что Мойзес Кайседо является трансферной мишенью сразу нескольких топ-клубов Английской премьер-лиги. С эквадорцем были связаны такие команды, как «Ливерпуль», лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».