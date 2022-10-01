Клопп: «Брайтон» заслужил ничью с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признал, что соперник закономерно избежал поражения в матче Премьер-лиги.

Встреча завершилась со счётом 3:3. «Брайтон» забил два быстрых мяча, на которые «Ливерпуль» затем ответил тремя голами, однако на 83-й минуте гости всё же вырвали ничью.

«Брайтон» – очень хорошая команда. Когда мы пришли в себя, на табло уже горел счёт 0:2 не в нашу пользу, и всё же мы могли выиграть этот матч. Наиграли ли мы на победу? Честно говоря, я в этом не уверен. Сегодня «Брайтон» заслужил хоть какие-то очки.

У нас постоянно возникают проблемы против этого соперника, потому что он действительно силён. Но нам, конечно, следовало играть лучше», – заявил в интервью BBC немецкий специалист.