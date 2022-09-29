Экс-игрок сборной Англии: «Триппьер лучше Трента? Звучит как оскорбление»

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор не разделяет мнение Гарета Саутгейта.

Рулевой англичан не видит в обойме сборной Трента Александера-Арнольда, играющего ключевую роль в «Ливерпуле», и уже сообщил 23-летнему латералю о том, что предпочитает ему Кирана Триппьера.

«Саутгейт считает, что Триппьер лучше Трента во всех отношениях? Для меня это звучит как оскорбление, – высказывается в интервью talkSPORT Агбонлахор. – Мне нравится Триппьер, но Трент превосходит его во всём. Да, Кайл Уокер и Рис Джеймс смотрятся лучше, но только не Триппьер. Шутки в сторону, Гарет», – заявил экс-форвард «Астон Виллы».