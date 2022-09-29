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Экс-игрок сборной Англии: «Триппьер лучше Трента? Звучит как оскорбление»

29 Сентября 2022 • 02:10 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
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01.10 17:00

Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор не разделяет мнение Гарета Саутгейта.

Рулевой англичан не видит в обойме сборной Трента Александера-Арнольда, играющего ключевую роль в «Ливерпуле», и уже сообщил 23-летнему латералю о том, что предпочитает ему Кирана Триппьера.

«Саутгейт считает, что Триппьер лучше Трента во всех отношениях? Для меня это звучит как оскорбление, – высказывается в интервью talkSPORT Агбонлахор. – Мне нравится Триппьер, но Трент превосходит его во всём. Да, Кайл Уокер и Рис Джеймс смотрятся лучше, но только не Триппьер. Шутки в сторону, Гарет», – заявил экс-форвард «Астон Виллы».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Габриэль Агбонлахор Гарет Саутгейт Киран Триппьер Трент Александер-Арнольд
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