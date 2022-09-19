Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аурелио: «Надеюсь, в «Ливерпуле» Артур добьётся такого же успеха, как его соотечественники»

 
19 Сентября 2022 • 11:37 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
1 1.33 X 5.20 2 9.00
01.10 17:00

Бывший защитник «Ливерпуля» Фабио Аурелио прокомментировал переход в команду полузащитника Артура Мело. Напомним, хавбек присоединился к команде Юргена Клоппа на правах аренды из туринского «Ювентуса».

«Я действительно верю, что Артур станет интересным дополнением к составу «Ливерпуля». Также мне приятно, что бразильское наследие клуба возрастает. Надеюсь, в «Ливерпуле» Артур добьётся такого же успеха, как его соотечественники», – цитирует Аурелио официальный сайт мерсисайдцев.

Артур уже успел дебютировать за «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов против «Наполи», который мерсисайдцы проиграли на выезде 1:4.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Фабио Аурелио Артур Мело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
11:57 · Англия. Премьер-лига
Фройнд уже в ближайшее время должен подписать контракт с «Челси», Поттер одобрил кандидатуру австрийца
11:44 · Англия. Премьер-лига
Каборе: «Я хочу остаться в «Марселе»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Аурелио: «Надеюсь, в «Ливерпуле» Артур добьётся такого же успеха, как его соотечественники»
11:28 · Англия. Премьер-лига
В «Вест Хэме» растёт уверенность, что Агер дебютирует за клуб до чемпионата мира
11:19 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «С нетерпением жду, когда Марез станет прежней версией себя» 1
11:13 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Следующим летом «Челси» сосредоточится на новом полузащитнике»
11:03 · Англия. Премьер-лига
Хаманн: «Мане не подходит «Баварии», он не кажется счастливым»
10:21 · Англия. Чемпионшип
Ндиайе из «Шеффилд Юнайтед» получил вызов в сборную Сенегала, на счету игрока – 5 голов и ассист в 10 матчах Чемпионшипа
10:12 · Англия. Премьер-лига
Фройнд очень близок к назначению на пост спортивного директора «Челси»
09:19 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «РБ Лейпцига» Милнцлафф может войти в руководство «Челси»
08:50 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма компенсации, которую «Лестер» должен заплатить Роджерсу
08:15 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб претендует на экс-игрока «ПСЖ» и «Боруссии»
02:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне – о критике Грилиша: «Всех заботят только голы и ассисты»
01:58 · Англия. Премьер-лига
Линекер поразился тому, насколько Месси превосходит Роналду по статистике голов 6
18 Сентября
23:10 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник сборной Англии перенесёт операцию – участие на чемпионате мира находится под угрозой
Все новости
Рекомендуем