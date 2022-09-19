Аурелио: «Надеюсь, в «Ливерпуле» Артур добьётся такого же успеха, как его соотечественники»

Бывший защитник «Ливерпуля» Фабио Аурелио прокомментировал переход в команду полузащитника Артура Мело. Напомним, хавбек присоединился к команде Юргена Клоппа на правах аренды из туринского «Ювентуса».

«Я действительно верю, что Артур станет интересным дополнением к составу «Ливерпуля». Также мне приятно, что бразильское наследие клуба возрастает. Надеюсь, в «Ливерпуле» Артур добьётся такого же успеха, как его соотечественники», – цитирует Аурелио официальный сайт мерсисайдцев.

Артур уже успел дебютировать за «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов против «Наполи», который мерсисайдцы проиграли на выезде 1:4.