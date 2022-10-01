Матип: «Это был не наш матч»

В матче девятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» не сумел переиграть в домашнем матче «Брайтон» - проигрывая со счетом 0:2, команда Юргена Клоппа вышла вперед, но затем пропустила третий мяч. События игры прокомментировал защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип.

- Мы не можем быть довольными. Это плохая игра. «Брайтон» сыграл лучше нас. Это была не наша игра. Надо срочно прибавлять. В домашних матчах надо играть лучше. Неважно, какие у нас дальше соперники, мы должны прибавить в своей игре, - цитирует защитника BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит матч с лондонским «Арсеналом», он пройдет девятого октября.