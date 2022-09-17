Фирмино: «Клопп – великий лидер»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино отметил вклад Юргена Клоппа в собственные успехи.

Бразилец выступает за «Ливерпуль» на протяжении семи лет, и недавно преодолел отметку в сто забитых мячей за команду.

«Потрясающе, что Юрген по-прежнему с нами, он всегда даёт мне советы, для меня он как отец. Очень рад играть под руководством великого лидера и выдающегося тренера, – приводит слова 30-летнего форварда Liverpool Echo. – Благодарен ему за всё, чему научился, а также за вклад в достижения «Ливерпуля». Ещё выступая в Бундеслиге, я всегда отмечал его подход. Матчи с его «Боруссией» Дортмунд всегда представляли особый интерес», – заявил Фирмино.