Эвра: «Я знаю, Дарвин вряд ли спит, когда «Ливерпуль» побеждает, а он не забивает»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал выступления новичка «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса в новом сезоне. Напомним, что уругваец пока отметился одним голом и ассистом в чемпионате Англии в трёх матчах.

«Дарвин только что переехал в новый чемпионат, но я уверен, что если «Ливерпуль» побеждает, а он не забивает – Нуньес не спит по ночам. Это в ДНК нападающих. Помню, когда я играл за «Манчестер Юнайтед», в одном из матчей мы побеждали 4:0. Когда счёт стал таким, ван Нистелрой взял мяч и побежал с ним к центру, так как хотел успеть забить свой гол», – цитирует Эвра Anfield Watch.