Экс-игрок сборной Ирландии: «Ливерпуль» вернётся совсем другим после паузы»

Бывший защитник сборной Ирландии Стивен Уорд высказался о перспективах «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

Коллектив Юргена Клоппа набрал всего девять очков после шести туров Премьер-лиги, что вряд ли может расцениваться как приемлемый результат для «красных». Однако в недавнем матче Лиги чемпионов против «Аякса» (2:1) команда показала признаки значительного прогресса, что отметил сам Клопп.

С немецким специалистом согласен Уорд: «Думаю, после паузы на матчи сборных мы увидим совсем другой «Ливерпуль», – сказал ирландец в подкасте Off the Ball. – Я по-прежнему думаю, что именно «Ливерпуль» будет главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство».