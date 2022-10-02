Ван Дейк высказался о проблемах «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк прокомментировал неудачную игру команды в нынешнем сезоне.

Сыграв вничью с «Брайтоном» (3:3), «Ливерпуль» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Юргена Клоппа выиграла лишь два матча из семи, пропустив при этом девять голов.

«Мы прекрасно понимаем, что все игроки несут ответственность и за атаку, и за оборону, – цитирует голландца Mirror. – Защита начинается у чужих ворот, атака – у своих. Мы должны вернуться к последовательности, которая была у нас раньше. Ещё недавно мы претендовали на все трофеи, а теперь переживаем тяжёлые времена.

Нам нужно снова научиться играть свободно, получая удовольствие. Мы усердно работаем, чтобы добиться этого», – сказал ван Дейк.