Дом Окслейд-Чемберлена был ограблен, когда игрок находился в нём

Дом игрока «Ливерпуля» Алекса Окслейд-Чемберлена и известной певицы Перри Эдвардс был ограблен в минувший вторник.

По информации Evening Standard, кража была зафиксирована поздним вечером, когда пара вместе с малолетним ребёнком находились в доме в Уимслоу. Сообщается о пропаже украшений и дизайнерских сумок. Полиция Чешира объявила, что сотрудники правоохранительных органов выехали на звонок о краже со взломом во вторник в 22:45, и сейчас они проводят расследование.

Напомним, что полузащитник не выходил на поле с летнего товарищеского матча против «Кристал Пэлас», пропустив несколько месяцев из-за травмы.

