Энцо Фернандес может оказаться в АПЛ

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может перейти в «Ливерпуль».

По сведениям O Jogo, «Ливерпуль» в январе хочет приобрести молодого аргентинца. Отмечается, что сам игрок не заинтересован в переходе, потому что не намерен менять команду в середине сезона. Сообщается, что отступные в трудовом соглашении Фернандеса с португальским клубом составляют 120 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в семи матчах чемпионата Португалии, в которых отметился одним забитым мячом. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость аргентинца в 20 миллионов евро.