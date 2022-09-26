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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энцо Фернандес может оказаться в АПЛ

26 Сентября 2022 • 21:12 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
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01.10 17:00

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может перейти в «Ливерпуль».

По сведениям O Jogo, «Ливерпуль» в январе хочет приобрести молодого аргентинца. Отмечается, что сам игрок не заинтересован в переходе, потому что не намерен менять команду в середине сезона. Сообщается, что отступные в трудовом соглашении Фернандеса с португальским клубом составляют 120 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний хавбек принял участие в семи матчах чемпионата Португалии, в которых отметился одним забитым мячом. Эксперты портала transfermarkt оценивают стоимость аргентинца в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Энцо Фернандес
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ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
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