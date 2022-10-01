Де Дзерби: «Сумасшедшая игра»

В матче девятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал дома «Брайтон», матч сложился очень результативно, были забиты по три мяча с каждой стороны. В составе «Брайтона» блеснул Леандро Троссар - бельгиец забил три мяча в ворота «Ливерпуля». А наставник команды Роберто де Дзерби доволен общим выступлением.

- Сумасшедшая игра. Я счастлив и горжусь. Была возможность выиграть, но и «Ливерпуль» ведь не лыком шит, это фантастическая команда. Я понимал, что будет сложно, и действительно, было сложно. Тем не менее, мы забили трижды, могли забить и больше, и, если бы мы выиграли, то я думаю, это было бы также справедливо, - цитирует де Дзерби BBC Sport.