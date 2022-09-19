Аурелио: «Я был впечатлён игрой Цимикаса в матче с «Аяксом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Фабио Аурелио остался под впечатлением от игры Костаса Цимикаса в матче против амстердамского «Аякса», где «красные» одержали минимальную победу 2:1.

«Я был впечатлён игрой Цимикаса в матче с «Аяксом» в Лиге чемпионов. Конечно, было жаль видеть, как Робертсон пропускает игру из-за травмы, но Костас отлично справился. Его уверенность постепенно растёт», – заявил Аурелио в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что Цимикас присоединился к мерсисайдскому клубу перед стартом сезона-2020/21. Вместе с командой Юргена Клоппа грек выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги.