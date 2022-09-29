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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк: «Пью только воду»

29 Сентября 2022 • 20:52 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Брайтон
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01.10 17:00

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал о своём отношении к воде и другим напиткам.

«Для меня существует только вода. Джини [Джорджиньо Вейналдум] даже называл меня «акваменом», потому что я постоянно пью воду – и это всё, что есть у меня дома, – цитирует ван Дейка Liverpool Echo. – Лишь изредка я могу позволить себе выпить бокал вина со своей женой. Я не очень люблю газированные напитки. Мне также не нравится, когда их пьют мои дети, поэтому обычно всё ограничивается водой», – признался звёздный центрбек сборной Голландии, отметившийся одним голом в девяти матчах за «Ливерпуль» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джорджиньо Вейналдум Виргил Ван Дейк
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ЛИВЕРПУЛЬ БРАЙТОН
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Сентября 2022 в 21:12
Клопп : Надо просто пить... А-ха-ха-ха...
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