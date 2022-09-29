Ван Дейк: «Пью только воду»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал о своём отношении к воде и другим напиткам.

«Для меня существует только вода. Джини [Джорджиньо Вейналдум] даже называл меня «акваменом», потому что я постоянно пью воду – и это всё, что есть у меня дома, – цитирует ван Дейка Liverpool Echo. – Лишь изредка я могу позволить себе выпить бокал вина со своей женой. Я не очень люблю газированные напитки. Мне также не нравится, когда их пьют мои дети, поэтому обычно всё ограничивается водой», – признался звёздный центрбек сборной Голландии, отметившийся одним голом в девяти матчах за «Ливерпуль» в текущем сезоне.