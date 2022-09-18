Артур сыграл в старте впервые за 129 дней – пока только за дубль «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело набирает форму во второй команде.

Арендованный у «Ювентуса» бразилец испытывает трудности с адаптацией в Англии, практически не появляясь на поле в матчах основного состава. Несмотря на это, слухи о досрочном возвращении 26-летнего хавбека в Турин были опровергнуты, и теперь футболист получил долгожданную игровую практику: Артур вышел в старте в матче дубля «Ливерпуля» в поединке с резервистами «Лестера», который завершился минимальной победой «лис».

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо, для Артура это было первое за 129 дней появление на поле с первых минут в футбольном матче. Арендный договор рассчитан до конца сезона 2022/23.