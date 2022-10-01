Троссар: «Нас ждут хорошие времена»

В матче девятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал дома «Брайтон», матч сложился очень результативно, были забиты по три мяча с каждой стороны. В составе «Брайтона» блеснул Леандро Троссар - бельгиец забил три мяча в ворота «Ливерпуля». Он прокомментировал свой успех.

- Забить всегда приятно, а трижды - тем более. Жаль, что не сыграть всухую, но очко тоже хорошо. Мы могли забить и больше, но я думаю, что в итоге мы можем быть довольны и одним очком. Мне нравится, как работает де Дзерби, он очень любит свое дело и я уверен, что нас ждут хорошие времена с ним, - цитирует Троссара BBC Sport.