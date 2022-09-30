Карвалью: «У кого из игроков «Ливерпуля» лучшая причёска? Думаю, у Фабиньо»

У полузащитника «Ливерпуля» Фабиу Карвалью спросили насчёт того, у какого игрока команды лучшая причёска. Португалец дал неожиданный ответ, назвав Фабиньо.

«У кого из игроков «Ливерпуля» лучшая причёска? Думаю, у Фабиньо. Когда я говорил это раньше, люди смеялись и думали, что я шучу. Но я говорю это на полном серьёзе», – цитирует Карвалью английское издание BBC.

Напомним, Карвалью выступает за «Ливерпуль» с этого лета. Португалец перебрался в команду Юргена Клоппа на правах свободного агента из лондонского «Фулхэма». В новом сезоне Фабиу уже успел отметиться за мерсисайдскую команду двумя голами в Английской премьер-лиге.