«Ливерпуль» ищет топ-игрока в полузащиту

«Ливерпуль» намерен основательно заняться вопросом усиления средней линии команды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Я думаю, «Ливерпуль» в ближайшее время будут связывать с 20-ю или 30-ю полузащитниками, так как они ищут топ-игрока на эту позицию», — сообщил Романо.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы проявляют интерес к 19-летнему хавбеку дортмундской «Боруссии» Джуду Беллингему. Также «Ливерпуль» связывают с полузащитником «РБ Лейпцига» Конрадом Лаймером.

После шести проведённых матчей в текущем розыгрыше АПЛ «красные» расположились на восьмой строчке турнирной таблицы с девятью набранными очками в своём активе.