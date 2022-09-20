Хендерсона вызвали в сборную Англии, игрок быстрее восстановился от травмы, чем ожидалось

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон получил вызов в сборную Англии. Главный тренер Гарет Саутгейт в последний момент включил полузащитника в заявку, ведь ранее он находился вне игры из-за травмы.

По сведениям от журналиста Daily Mail Доминика Кинга, восстановление футболиста после травмы прошло быстрее, чем ожидалось. Игрок получил повреждение в матче против «Ньюкасла» 1 сентября. Тогда ходили слухи, что Хендерсон может пропустить около 4 недель, но хавбек восстановился быстрее.

Напомним, что Хендерсон в новом сезоне не отметился ни одним результативным действием в 5 турах чемпионата Англии.